Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Швеция – не топ-сборная». Экс-игрок сборной оценил соперника в плей-офф
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 13:11 | Обновлено 21 ноября 2025, 13:22
«Швеция – не топ-сборная». Экс-игрок сборной оценил соперника в плей-офф

Зинченко и Довбик шведам уже забивали, вспомнил Сергей Мизин

«Швеция – не топ-сборная». Экс-игрок сборной оценил соперника в плей-офф
УАФ. Сборная Украины по футболу

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки полуфинала плей-офф ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва померяются силами со шведами.

«Считаю, что жребий – нормальный. Да, при счастливом стечении обстоятельств могли бы попасть на тех же македонцев, но Швеция – не топовая сборная, заставить которую сойти с дистанции было бы нереально.

В конце концов и статистика свидетельствует о том, что скандинавы для нас удобный соперник.

Помнится, в 2021 году украинцы в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго одержали победу – 2:1 благодаря точным ударам Зинченко и Довбика, которые и сейчас в строю. Так почему бы не повторить в марте?

Убежден, что обе сборные до очередного противостояния качественно поработают над исправлением ошибок, особенно шведы, банально провалившие отборочный цикл. Все же, по-моему, преимущество наших ребят в командной игре останется. И это может стать весомым «козырем», – считает Мизин.

Ранее наставник Швеции Грэм Поттер отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026.

По теме:
Экс-игрок Динамо и Шахтера: «Ребров 2,5 года в сборной, но игры так и нет»
Польский журналист: «Мы столкнемся с самой слабой командой»
Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
