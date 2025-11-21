Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Грэм Поттер отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ и поединке с командой Украины под руководством Сергея Реброва.
– Матчи не выигрываются на бумаге. Нам нужно обеспечить себе хорошую позицию в марте, и я с нетерпением жду этой игры.
– Что вы думаете о том, что у вас будет преимущество домашнего поля в потенциальном финале?
– Для нас это приятный бонус. Но я полностью сосредоточен на Украине. Нужно сначала выиграть этот матч. Если мы победим в полуфинале, то для нас будет полезно провести домашний поединок.
– Вы знаете, где Украина хочет провести матч?
– Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины об этом. У нас нет информации, – сообщил Поттер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды сыграют матч 13 тура УПЛ
В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте