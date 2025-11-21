Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 10:19 | Обновлено 21 ноября 2025, 10:51
3312
0

Грэм Поттер отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ и поединке с командой Украины под руководством Сергея Реброва.

– Матчи не выигрываются на бумаге. Нам нужно обеспечить себе хорошую позицию в марте, и я с нетерпением жду этой игры.

– Что вы думаете о том, что у вас будет преимущество домашнего поля в потенциальном финале?

– Для нас это приятный бонус. Но я полностью сосредоточен на Украине. Нужно сначала выиграть этот матч. Если мы победим в полуфинале, то для нас будет полезно провести домашний поединок.

– Вы знаете, где Украина хочет провести матч?

– Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины об этом. У нас нет информации, – сообщил Поттер.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Грэм Поттер жеребьевка чемпионата мира
Николай Тытюк Источник
