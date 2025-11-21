Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ и поединке с командой Украины под руководством Сергея Реброва.

– Матчи не выигрываются на бумаге. Нам нужно обеспечить себе хорошую позицию в марте, и я с нетерпением жду этой игры.

– Что вы думаете о том, что у вас будет преимущество домашнего поля в потенциальном финале?

– Для нас это приятный бонус. Но я полностью сосредоточен на Украине. Нужно сначала выиграть этот матч. Если мы победим в полуфинале, то для нас будет полезно провести домашний поединок.

– Вы знаете, где Украина хочет провести матч?

– Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины об этом. У нас нет информации, – сообщил Поттер.