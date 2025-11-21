Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Польский журналист: «Мы столкнемся с самой слабой командой»
Италия
21 ноября 2025, 13:14 | Обновлено 21 ноября 2025, 13:15
Польский журналист: «Мы столкнемся с самой слабой командой»

Роберт Подолиньский доволен жеребьевкой

Польский журналист: «Мы столкнемся с самой слабой командой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный польский журналист и эксперт Роберт Подолинский прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ, где сборная Польши в полуфинале сыграет с Албанией, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Украина – Швеция.

«В начале мы столкнемся с самой слабой, как по мне, командой. Албания слабее Косово, возможно, сравнима с Боснией.

У нас есть возможность взять реванш. Не только в футболе, но и после матча, который сопровождался провокациями и грубым поведением. То, что мы там пережили, было просто грубостью. Я не хочу, чтобы наши болельщики ответили тем же, вступив в драку с албанцами, но наши футболисты тоже были разозлены после того матча из-за того, как с ними обошлись.

Нездоровые эмоции чувствовались уже раньше. На трибунах, куда быстро вмешалась полиция, которая разъединила польских и албанских болельщиков, бросавших друг в друга разные предметы. А потом сцены начались и на поле, куда быстро прибыла пожарная служба. Через 30 секунд после начала матча албанские болельщики начали бросать фаеры и дымовые шашки в штрафную площадку Войцеха Щенсного».

Ранее главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился эмоциями после жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026 и поединка со сборной Украины в полуфинале.

По теме:
Экс-игрок Динамо и Шахтера: «Ребров 2,5 года в сборной, но игры так и нет»
«Швеция – не топ-сборная». Экс-игрок сборной оценил соперника в плей-офф
Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу жеребьевка чемпионата мира ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Sport.pl
