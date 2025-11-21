Польский журналист: «Мы столкнемся с самой слабой командой»

Известный польский журналист и эксперт Роберт Подолинский прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ, где сборная Польши в полуфинале сыграет с Албанией, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Украина – Швеция.

«В начале мы столкнемся с самой слабой, как по мне, командой. Албания слабее Косово, возможно, сравнима с Боснией.

У нас есть возможность взять реванш. Не только в футболе, но и после матча, который сопровождался провокациями и грубым поведением. То, что мы там пережили, было просто грубостью. Я не хочу, чтобы наши болельщики ответили тем же, вступив в драку с албанцами, но наши футболисты тоже были разозлены после того матча из-за того, как с ними обошлись.

Нездоровые эмоции чувствовались уже раньше. На трибунах, куда быстро вмешалась полиция, которая разъединила польских и албанских болельщиков, бросавших друг в друга разные предметы. А потом сцены начались и на поле, куда быстро прибыла пожарная служба. Через 30 секунд после начала матча албанские болельщики начали бросать фаеры и дымовые шашки в штрафную площадку Войцеха Щенсного».