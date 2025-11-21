«Сваток ждет Дьекереша и Исака». Реакция фанов на жребий для Украины
Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 сыграет со сборной Швеции
В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2026. Своего соперника узнала и сборная Украины.
Сборная Украины была в первой корзине. Потенциальными соперниками команды Сергея Реброва могли стать сборные Швеции, Румынии, Северной Македонии и Северной Ирландии.
В результате сборная Украины сыграет со сборной Швеции. Победитель пары в финале плей-офф сыграет с победителем пары. Польша – Албания. Поединки пройдут в марте 2026 года.
Мнения болельщиков разделились. Одни считают, что сборная Украины не пройдет Швецию. Другие уверены, что команда Реброва сможет выйти на ЧМ-2026.
Даня: Сваток ждет Дьекереша и Исака.
Никита Наложитов: Самое худшее, что могло быть.
Vlad: Всё будет норм.
Daria: Кто бы сомневался, что нам самый сильный попадется...
Маx: Надеюсь, Мудрик будет уже к тому времени, потому что без него тяжело будет.
Roman Maslovskyi: Дьекереш настреляет нам полную авоську.
Мирослав: Да что вы ноете, Швецию два раза в Евро хлопали, фартовый соперник. Все будет ок.
Артем: Шведы – поляки, если их не пройдем, смысл от ЧМ.
S: Считаю, что нужно тактически проиграть шведам во избежание унижения от поляков.
Oleksandr Mazurok: Швеция сейчас мертвая, но увидим, что будет в марте.
