21 ноября 2025, 11:21 |
Мане пояснил, почему конфликтовал с Салахом в Ливерпуле

Садио расхвалил бывшего одноклубника

Мане и Салах

Сенегальский вингер Садио Мане рассказал об отношениях с Мохамедом Салахом во время выступлений за Ливерпуль. Садио похвалил египтянина и объяснил, почему они конфликтовали.

Мохамед Салах – отличный футболист. Обычно все говорят, что между нами было соперничество. Но я не думаю, что это соперничество было в отрицательном плане.

Может, очень хороший парень. Я думаю, что когда мы были на поле, вы могли видеть, что иногда он делал на меня передачи, а иногда нет. У нас в атаке был только Бобби Фирмино, очень любивший делиться мячом.

Я до сих пор помню одну игру, когда был очень зол на Салаха, потому что он не выполнил на меня передачу, хотя должен был это делать в том эпизоде. Это был матч против Бернли (в сезоне в сезоне 2019/20 – ред.). На следующий день, Мо подошел ко мне. Он хотел поговорить со мной, но не знал, когда и как это сделать.

Он все еще думал, что я злюсь на него из-за того, что мы не виделись после игры и разъехались домой. А потом он подошел ко мне и спросил, можем ли мы поговорить один на один.

Салах сказал: Садио, ты думаешь, я не хотел отдать тебе пас? Когда я получил мяч, я не думал и не видел, как отдать тебе передачу. Я только что получил мяч и хотел пробить. Но я ничего против тебя не имею. Честно, если я смогу отдать тебе пас в следующий раз – сделаю это».

Я ответил, что все уже в прошлом и я был злой, потому что знаю, насколько хорошие передачи он может делать на меня. Вот и все. Думаю, после этого мы стали еще ближе. Иногда подобное случается между одноклубниками, ведь когда ты нападающий высокого класса, как Мо – ты обычно видишь мяч только у себя в ногах и нет времени искать партнеров в эпизодах», – рассказал Садио.

Мохамед Салах Садио Мане Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
