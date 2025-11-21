Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
Збигнев Бонек рассказал о перспективах известного форварда в национальной сборной
Легендарный экс-футболист сборной Польши Збигнев Бонек уверен, что форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски завершит карьеру в национальной команде, если не сможет пробиться на чемпионат мира.
В полуфиналах плей-офф квалификации сыграют Украина – Швеция и Польша – Албания. Победители этих противостояний сразятся за путвеку на мундиаль.
– Неспособность пройти дальше – учитывая, что мы участвуем во всех турнирах с 2016 года и обошли самые сильные команды из первой группы — станет ли это катастрофой?
– Катастрофа – слишком громкое слово. Вероятно, это будет неприятно, и возникнут всевозможные споры о состоянии польского футбола и будущем тренера. Трудно строить команду после поражений.
Не думаю, что мы когда-либо проигрывали Албании в Польше, но нам нужно быть осторожными, потому что это команда, игроки которой глубоко привязаны к своим национальным цветам.
– Роберт Левандовски. Не будет ли поражение в плей-офф означать завершение его международной карьеры?
– Конечно, это естественно. Поражение в плей-офф и отсутствие путевки на чемпионат мира заставит Роберта сдаться. Очевидно, что он не думает о том, чтобы участвовать в Евро-2028 и ехать туда 40-летним игроком. Надеюсь, если он и покинет сборную, то только на чемпионате мира, – сказал Бонек.
