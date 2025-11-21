Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски оценил шансы сборной Польши в потенциальном матче с Украиной
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 10:44 | Обновлено 21 ноября 2025, 10:50
1799
1

Левандовски оценил шансы сборной Польши в потенциальном матче с Украиной

Бывший игрок донецкого «Шахтера» прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Польши Мариуш Левандовски прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026.

В полуфиналах, которые состоятся в марте 2026 года, Украина встретится со Швецией, а Польша сыграет против сборной Албании. Победители сойдутся в поединке за путевку на мундиаль.

– В решающем матче за выход на мундиаль нас, по всей вероятности, ожидает противостояние Украина – Польша. Чего стоит ожидать от такой дуэли, если она состоится, кто вырвет путевку на ЧМ и полетит в Северную Америку?

– Считаю, если все-таки будут играть Польша и Украина, то шансы абсолютно равны – 50 на 50. Очень важно, где пройдет игра. Сомневаюсь, что ваша федерация (УАФ) согласится на организацию поединка в Польше, хотя именно у нас украинцы и играли в последнее время – то во Вроцлаве, то в Варшаве.

И это понятно (УАФ не захочет играть с Польшей на ее территории – прим). Логично лишить нас преимущества, я о фанатах. Если бы Польша играла против Украины лет восемь-десять назад, я бы предпочел «кадру» и не потому, что сам поляк, – сказал Левандовски.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу Мариуш Левандовски жеребьевка чемпионата мира
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
vitaha33
Я б і зараз віддав їм перевагу
