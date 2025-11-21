Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Северной Ирландии: «Нужно принимать то, что получаешь»
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 08:11 | Обновлено 21 ноября 2025, 08:13
101
0

Майкл О’Нил ожидает тяжелого противостояния с Италией

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ, где его команда в полуфинале сыграет с Италией, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина.

– Это тяжелый жеребий. Мы всегда чувствовали, что так и будет. В этой ситуации «нужно принимать то, что получаешь». Мы знали, что сыграем на выезде (в полуфинале).

Италия будет настолько сложным соперником, насколько это возможно, но в конечном итоге мы должны верить, что можем поехать туда и добиться удивительного результата. Это был бы один из самых больших результатов в нашей истории, если бы мы смогли это сделать. Мы как молодая команда должны верить, что способны на это.

Я считаю, что команда развивалась на протяжении шести квалификационных матчей, и для нас будет очень важно подойти к марту в максимально сильном составе.

Мы, безусловно, имели дело с травмами и некоторыми дисквалификациями в этих шести матчах, и это, без сомнений, повлияло на нас, но надеюсь, что в марте мы будем как можно ближе к оптимальному составу.

жеребьевка чемпионата мира сборная Италии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Майкл О'Нил
Иван Чирко Источник
