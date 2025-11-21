Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити нашел правого защитника в клубе из АПЛ
Англия
21 ноября 2025, 04:20 | Обновлено 21 ноября 2025, 04:22
Манчестер Сити нашел правого защитника в клубе из АПЛ

Горожане заинтересованы в игроке Ньюкасла

Манчестер Сити нашел правого защитника в клубе из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливраменто

Футбольный клуб «Манчестер Сити» продолжает следить за ситуацией вокруг правого защитника «Ньюкасла» Валентино Ливраменто. «Горожане» рассматривают возможность его приобретения во время предстоящего зимнего трансферного окна.

Источники сообщают, что «Сити» планирует предложить «Ньюкаслу» не только деньги, но и включить в сделку своего вратаря Джеймса Траффорда. Отмечается, что «сороки» проявляют интерес к голкиперу и ранее уже общались с представителями этого воспитанника манчестерской академии.

Траффорд перешел в «Сити» прошлым летом, но не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе у Джанлуиджи Доннаруммы.

В этом сезоне 23-летний Ливраменто принял участие в 8 матчах за клуб, записав на свой счет 1 голевую передачу. Его рыночная цена, по оценке Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Манчестер Сити Ньюкасл Тино Ливраменто трансферы трансферы АПЛ Джеймс Траффорд Джанлуиджи Доннарумма
Михаил Олексиенко Источник: Sports Mole
