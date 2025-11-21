Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 03:56 |
Стадион за £1,2 миллиарда в Чемпионшипе. В Бирмингеме будет лучший стадион?

Бирмингем Сити показал дизайн стадиона с 12 башнями и раздвижной крышей

21 ноября 2025, 03:56 |
Стадион за £1,2 миллиарда в Чемпионшипе. В Бирмингеме будет лучший стадион?
ФК Бирмингем Сити. «Powerhouse Stadium»

«Бирмингем Сити» представил проект нового стадиона за £1,2 млрд – арены на 62 000 мест, которую будет видно за 40 миль.

Клуб раскрыл дизайн «Powerhouse Stadium», который планируют открыть к сезону 2030/31. Арена станет центром нового спортивного квартала в Бордсли-Грин. Проект включает 12 башен-труб высотой до 120 метров – отсылку к промышленной истории города. По словам архитекторов «Manica и Heatherwick Studio», стадион будет заметен с расстояния до 40 миль. Он получит раздвижную крышу и выкатное поле, что позволит проводить крупные мероприятия круглый год.

Презентация прошла в Digbeth Loc Studios при участии создателя «Острых козырьков» и давнего болельщика клуба Стивена Найта, который также входит в команду проекта. Проект финансирует хедж-фонд Knighthead Capital, сооснователем которого является Том Вагнер. Он уверен, что новая арена и инфраструктура помогут вывести клуб на уровень участников Лиги чемпионов.

В коротком презентационном фильме Вагнер сказал: «Мы копнем глубже, поднимемся выше и изменим город навсегда».

Вагнер даже упомянул Джуда Беллингема, воспитанника клуба, сказав, что хотел бы когда-нибудь увидеть его на новой арене: «Он лучший игрок планеты, и его потенциал далеко не раскрыт».

Архитекторы заявили, что большинство стадионов выглядят «как одинаковые космические корабли», а «Powerhouse Stadium» будет ярким и уникальным. Башни-трубы будут служить опорами крыши, вмещать лестницы и лифты, включая лифт в самый высокий бар Бирмингема.

Арена спроектирована так, чтобы трибуны были максимально близко и круто расположены к полю, а за воротами разместят две «стены» фанатов.

Участок Birmingham Wheels, купленный за £47 млн, находится менее чем в миле от текущего стадиона «Сент-Эндрюс».

Территория площадью 135 акров также включит тренировочный центр для мужской и женской команд, академию, общественные поля, магазины, жилые, развлекательные и образовательные объекты.

видео Бирмингем Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Джуд Беллингем
Максим Лапченко Источник: The Times
