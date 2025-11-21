Куртуа объяснил разницу между Анчелотти и Алонсо

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил бывшего наставника команды Карло Анчелотти с нынешним тренером «сливочных» Хаби Алонсо.

«Анчелотти был для меня словно отец. Хаби более современен. Оба тренера – отличные специалисты, и у каждого свой подход. Говорить, что нам не хватает Анчелотти, было бы неуважением к Хаби.

У нас хорошие отношения с Алонсо. Нормально, что некоторые игроки недовольны временем на поле. В команде все обсуждается открыто, поэтому никаких проблем не возникает», – заявил Куртуа.

Хаби Алонсо возглавил мадридский клуб перед стартом нынешнего сезона. Анчелотти руководил командой в период с 2013 по 2015 годы, а затем с 2021 по 2025 годы.