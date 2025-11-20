Куртуа ответил на скандальные слова Ямаля перед Эль-Класико
Тибо готов пожать руку Ламину
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал недавний скандал, связанный с высказыванием вингера «Барселоны» Ламина Ямаля перед последним «Эль-Класико».
«Мадрид» одержал победу над каталонцами со счетом 2:1 в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги, который прошел 26 октября.
Перед игрой Ямаль принял участие в стриме медиафутбольной лиги Kings League. Владелец клуба «Порсинос», Ибай Льянос, спросил у игрока, напоминает ли ему его клуб «Порсинос» «Реал Мадрид».
«Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил тогда Ямаль.
«На мой взгляд, Ламин – выдающийся футболист, и я уверен, что он станет игроком, который ознаменует собой целую эпоху для «Барсы». Однако он позволил себе определенное высказывание, которое немного добавило остроты игре – и, очевидно, пресса сразу же подхватила это.
Находясь под большим давлением и на адреналине, иногда произносишь такие вещи, о которых потом думаешь: «Это было необязательно». Но, в этом и есть суть класико.
Нам порой необходима такая атмосфера, и я считаю, что после того, как «Реал» проиграл им четырежды в прошлом году, мы должны вновь почувствовать этот огонь в глазах соперника и дать им отпор. Ведь когда они побеждают, они тоже не демонстрируют уважения.
Я не думаю, что у Карвахаля или Хейсена, которые играют за сборную [Испании], есть какие-либо проблемы с Ламином.
Эти вещи остаются на поле и не переходят за его пределы. Если завтра я увижу Ламина в ресторане, я обязательно поприветствую его. У меня с ним нет никаких проблем», – заявил Куртуа.
Ранее сообщалось, что Куртуа требует у «Реала», чтобы один футболист больше никогда не играл в старте.
