Испания
20 ноября 2025, 04:07 |
Куртуа ответил на скандальные слова Ямаля перед Эль-Класико

Тибо готов пожать руку Ламину

20 ноября 2025, 04:07
Куртуа ответил на скандальные слова Ямаля перед Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал недавний скандал, связанный с высказыванием вингера «Барселоны» Ламина Ямаля перед последним «Эль-Класико».

«Мадрид» одержал победу над каталонцами со счетом 2:1 в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги, который прошел 26 октября.

Перед игрой Ямаль принял участие в стриме медиафутбольной лиги Kings League. Владелец клуба «Порсинос», Ибай Льянос, спросил у игрока, напоминает ли ему его клуб «Порсинос» «Реал Мадрид».

«Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил тогда Ямаль.

«На мой взгляд, Ламин – выдающийся футболист, и я уверен, что он станет игроком, который ознаменует собой целую эпоху для «Барсы». Однако он позволил себе определенное высказывание, которое немного добавило остроты игре – и, очевидно, пресса сразу же подхватила это.

Находясь под большим давлением и на адреналине, иногда произносишь такие вещи, о которых потом думаешь: «Это было необязательно». Но, в этом и есть суть класико.

Нам порой необходима такая атмосфера, и я считаю, что после того, как «Реал» проиграл им четырежды в прошлом году, мы должны вновь почувствовать этот огонь в глазах соперника и дать им отпор. Ведь когда они побеждают, они тоже не демонстрируют уважения.

Я не думаю, что у Карвахаля или Хейсена, которые играют за сборную [Испании], есть какие-либо проблемы с Ламином.

Эти вещи остаются на поле и не переходят за его пределы. Если завтра я увижу Ламина в ресторане, я обязательно поприветствую его. У меня с ним нет никаких проблем», – заявил Куртуа.

Ранее сообщалось, что Куртуа требует у «Реала», чтобы один футболист больше никогда не играл в старте.

Тибо Куртуа Ламин Ямаль Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона
Михаил Олексиенко Источник: Cope
