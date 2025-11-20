Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 23:19 | Обновлено 20 ноября 2025, 23:20
«Швеция такая же, как Исландия» Ковалец оценил результат жребия для Украины

В двух шагах от желаемой цели

«Швеция такая же, как Исландия» Ковалец оценил результат жребия для Украины
Сергей Ковалец

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2026, в котором сборная Украины узнала соперника по полуфиналу и возможного соперника по финалу, которыми стали Швеция и победитель пары Польша – Албания, для Sport.ua прокомментировал экс-игрок нашей национальной команды и экс-наставник молодежной сборной Украины Сергей Ковалец.

– Хорошо, что мы вышли в плей-офф после матча с Исландией, – начал комментарий известный украинский тренер. – Считаю, что этот поединок должен служить примером правильных командных действий, когда наши футболисты умело защищались и атаковали. Все это было на хорошем уровне.

– Как оцениваете результаты жеребьевки в Цюрихе?

– По поводу жеребьевки могу сказать, что первый из соперников в плей-офф, Швеция, примерно такого же уровня, как и Исландия. Поэтому все зависит от нас самих. Что же касается другой пары, Польша – Албания, на победителя которой сборная Украины выйдет в случае победы над шведами, то все считают, что поляки пройдут дальше. Хотя албанцы, я считаю, тоже хороший соперник, который также стремится выйти в финальную часть чемпионата мира. Впрочем, не стоит забегать далеко вперед – сначала нам важно обыграть Швецию, а уже потом смотреть дальше.

– Что считаете самым главным в подготовке сборной Украины к мартовскому испытанию?

– Важно, чтобы все наши игроки были здоровы и находились в игровом тонусе. Перед игрой с той же Исландией вылечился Цыганков, снова вернулся в сборную и Малиновский. Как мы убедились, это сыграло хорошую роль.

– Может возникнуть довольно интересная ситуация. Если предположить, что Украина обыграет шведов, а Польша выиграет у Албании, то определение «условно домашний матч» в случае с проведением игры на территории соседнего братнего государства может потерять смысл. Не так ли?

– Здесь мы как раз и возвращаемся к тому, что если бы мы играли в Украине – во Львове, Киеве, Донецке, Днепре, Житомире, Одессе или Харькове, то это было бы 50 процентов победы. А сейчас у нашей сборной совсем другие условия. Мы понимаем, что домашние матчи она вынуждена играть на нейтральных полях, а это с родными стенами все же не сравнить. Хотя нужно благодарить тех украинских болельщиков, которые приезжают из разных городов Польши, Украины и других стран, чтобы поддержать нашу национальную команду. Это имеет огромное значение.

Ранее легенда «Динамо» объяснил, почему сборной Украины не нужно бояться Швеции.

По теме:
Из команд 1-й корзины только Украина сыграет условно дома финал плей-офф
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
