Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем работал тренером сборных Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

– Хорошо, что наши попали в первую корзину и избежали в полуфинале встречи с итальянцами или турками, которые быстро прогрессируют. С другой стороны, не повезло, что попали на самую сильную сборную, как по мне, из четвертой группы – Швецию, которая не сошла досрочно с дистанции благодаря удачному выступлению в Лиге наций. Итак, имеем то, что имеем, в конце концов, когда мы нацелились попасть на ЧМ, то только двух побед над посредственной сборной Исландии явно недостаточно. Надо преодолеть шведский барьер, а в финале кого-то из пары Польша – Албания. Вот почему с дифирамбами следует подождать.

– Сейчас мнения специалистов разошлись: некоторые отдают предпочтение шведам, другие – украинцам. А вы какой точки зрения?

– Если откровенно, то выступление шведов в текущем отборе иначе, как провалом, не назовешь. Поэтому где-то психологическое преимущество будет на стороне украинцев. Однако у скандинавов еще есть достаточно времени, чтобы «залечить раны» и найти общий язык с новым тренером. А то, что это квалифицированная сборная – сомнений нет. Убежден, что дуэт нападающих Дьокереш-Исак хотели бы видеть у себя сильнейшие сборные мира. Эти голеадоры в одиночку могут решить судьбу матча, а последние неудачи шведов вызваны как раз плохой спортивной формой и травмами их «звезд».

– Может ли негативно сказаться на действиях украинских футболистов то, что в марте вторая часть сезона в Премьер-лиге только набирает обороты?

– Нет, потому что большинство украинских сборников выступает за рубежом, где зимний перерыв заканчивается несколько раньше. Есть основания надеяться, что и наши гранды в начале года будут участвовать в поединках Лиги конференций. Вот почему с игровым тонусом не будет проблем.

– Кроме поиска путей нейтрализации Дьокереша и Исака, на что украинцам при подготовке еще нужно обратить внимание?

– Меня беспокоит, хватит ли подопечным Реброва сил провести с небольшим интервалом два поединка на высоком уровне. В ноябре с французами они действовали в эконом-режиме, что и помогло им в конце следующего противостояния – с исландцами вырвать победу. В марте на такой сценарий не стоит рассчитывать. Поэтому уже сейчас следует обратить внимание на каждую мелочь, чтобы подойти к решающим испытаниям максимально готовыми. В частности, нужно не прогадать с выбором страны, где мы в роли номинальных хозяев сначала будем принимать полуфинал, а в случае победы над шведами – и финал. Потому что логистика и восстановление будут иметь первостепенное значение.

