МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Главный тренер сборной Турции оценил жеребьевку плей-офф квалификации ЧМ-2026
Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла после жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 пообщался с журналистами:
«В сборной Румынии очень хорошо нас знают. Мирча Луческу работал в Турции, он очень умный человек, и я его уважаю.
На этом уровне все соперники сильные. Я не рад тому, что нам досталась Румыния. Луческу знает итальянский и турецкий менталитет. Я бы хотел избежать этого. С другой стороны, для моих игроков это будет большой мотивацией на пути к участию в чемпионате мира.
Возможный финал плей-офф? Мы сосредоточены на первом матче. Главный тренер Словакии тоже итальянец, и я его очень хорошо знаю, он очень хороший тренер. Его команды играют компактно и уверенно. Я не знаю, какую команду я предпочел бы в финале плей-офф. Но, кроме того, что Турция должна быть на чемпионате мира, у меня нет предпочтений по сопернику, который нам может достаться.
Возможный финал плей-офф Турция сыграет на выезде? Моим предпочтением было бы играть оба матча дома».
26 марта сборная Турции проведет домашний матч первого раунда плей-офф отбора ЧМ-2026 против Румынии. В случае победы, подопечные Монтеллы поборются либо против Словакии, либо против Косова.
