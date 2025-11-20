Екс-игрок Украины оценил шансы украинцев в противостоянии со шведами

Бывший игрок национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки раунда плей-офф ЧМ-2026, где в полуфинале подопечные Сергея Реброва встретятся со шведами, а в случае победы – с победителем пары Польша – Албания.

– На тему того, каким оказался жереб для украинской сборной, можно долго дискутировать. Я этого делать принципиально не буду. Во-первых, потому что на этом этапе слабых соперников уже не бывает. Во-вторых, до марта следующего года достаточно времени, и в кадровом плане еще многое может произойти. Главное – не подстраиваться под визави, а постараться показать все свои лучшие качества.

Я не считаю шведов фаворитами противостояния, хотя это грозная сборная. Шансы оцениваю как 50 на 50. Очень многое будет зависеть от того, смогут ли наши ребята нейтрализовать нападающих скандинавов Дьокереша и Иссака. Следует быть настороже и с полузащитником Кулешевски, который сейчас травмирован. Но повторяю: я не думаю, что шведы чем-то превосходят нас в командной игре. Важно подойти к матчу в боевой готовности, а дальше, как говорят, в жизни всегда есть место для подвига, и я надеюсь, что подопечные Сергея Реброва не подведут.

Что касается финального матча, пока рано делать какие-либо предположения. Сначала на очереди – шведский барьер, хотя, как по мне, в другой паре не стоит недооценивать албанцев.

