Аргентина – Германия. Кубок Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала командного турнира
20 ноября сборные Аргентина и Германии по теннису проведут четвертьфинальное матчевое противостояние Кубка Дэвиса 2025.
Первый поединок начнется в 18:15 по Киеву. Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.
Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала
Аргентина – Германия
- Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф
- Франсиско Черундоло – Александр Зверев
- Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц
Победители противостояния в полуфинале поборются против команды Испании.
