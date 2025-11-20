Аргентина – Германия. Кубок Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября сборные Аргентина и Германии по теннису проведут четвертьфинальное матчевое противостояние Кубка Дэвиса 2025.

Первый поединок начнется в 18:15 по Киеву. Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Аргентина – Германия

Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф

Франсиско Черундоло – Александр Зверев

Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц

Победители противостояния в полуфинале поборются против команды Испании.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.