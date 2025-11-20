Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Аргентина – Германия. Кубок Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
20 ноября 2025, 18:30 |
88
0

Аргентина – Германия. Кубок Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала командного турнира

20 ноября 2025, 18:30 |
88
0
Аргентина – Германия. Кубок Дэвиса 2025. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября сборные Аргентина и Германии по теннису проведут четвертьфинальное матчевое противостояние Кубка Дэвиса 2025.

Первый поединок начнется в 18:15 по Киеву. Противостояние состоит из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Для общей победы необходимо выиграть два поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Кубок Дэвиса 2025. 1/4 финала

Аргентина – Германия

  • Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф
  • Франсиско Черундоло – Александр Зверев
  • Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц

Победители противостояния в полуфинале поборются против команды Испании.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Доминация Синкараса. Как выглядит рейтинга ATP после Итогового турнира 2025
Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Томас Мартин Этчеверри Ян-Леннард Штруфф Франсиско Черундоло Александр Зверев Андрес Мольтени Орасио Себальос Кевин Кравиц Тим Пютц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20 ноября 2025, 14:17 5
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20 ноября 2025, 15:05 7
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?

Больше шансов на победу у шведов

Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Теннис | 19.11.2025, 22:05
Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Футбол | 20.11.2025, 06:42
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 10:24
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 37
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем