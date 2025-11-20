Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Албании оценил результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ
Чемпионат мира
Силвиньо ожидал сложного соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал жеребьевку раунда плей-офф квалификации на ЧМ, где его команда в полуфинале сыграет с Польшей, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Украина – Швеция.

«Мы рады, что оказались здесь. Дорога сюда была действительно сложной, однако мы справились очень хорошо. Здесь много сильных команд, так что бороться с ними очень трудно. Для нас это невероятно – быть здесь и иметь шанс попробовать побороться за выход.

Мы ожидали, что можем попасть на такого сложного соперника. Мы играли с Польшей в Варшаве почти три года назад, но сейчас она другая, мы тоже другие. Три года – это не много, но, думаю, многое изменилось. Одна вещь не изменилась: это Роберт Левандовский. Польша имеет его, а также много других сильных игроков. Теперь мне снова придётся поехать в Варшаву, чтобы увидеть его в действии».

Силвиньо сборная Албании по футболу сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу жеребьевка чемпионата мира ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Meczyki
