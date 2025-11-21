В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
Улоф Лунд считает украинцев лучшим вариантом из всех возможных
Известный шведский журналист Улоф Лунд подытожил результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026.
«Украина – это лучший возможный результат. Невозможно представить себе лучшего результата для Швеции. Конечно, мы все видим возможность победить Украину. Затем у вас есть возможность решить, на каком домашнем поле играть в финале, если мы туда попадем. По сравнению со встречей с Италией, Данией или Турцией, Украина – это невероятная возможность для Швеции», – рассказал Улоф Лунд.
20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.
