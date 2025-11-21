Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина

Улоф Лунд считает украинцев лучшим вариантом из всех возможных

В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
Сборная Швеции

Известный шведский журналист Улоф Лунд подытожил результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«Украина – это лучший возможный результат. Невозможно представить себе лучшего результата для Швеции. Конечно, мы все видим возможность победить Украину. Затем у вас есть возможность решить, на каком домашнем поле играть в финале, если мы туда попадем. По сравнению со встречей с Италией, Данией или Турцией, Украина – это невероятная возможность для Швеции», – рассказал Улоф Лунд.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
vitaha33
Дивно це чути від представників команди, яка взяла 2 очки в 6 матчах... Я не думаю що вони бачили наші ігри, щоб судити про нашу силу. А результати... Програти 2 рази французам то таке, а виграти 2 матчі в прямих конкурентів - як не як, це непогано.
Але нам краще, нехай закидають нас шапками
Burevestnik
деякі наші специ і аналлітики пишуть (чи кажуть)
шо Швеція, а далі можливо Польща, 
випав самий невдалий варіант для збірної.
Отже не дивно шо шведські та польські 
представники вважають шо їм пощастило.
User
А в чому він не правий? Хіба що у впевненості своєї перемоги....
