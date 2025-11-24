Легенда Динамо оценил гипотетическое назначение тренером Шахтера

Легендарный нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос, готов ли он в будущем возглавить донецкий клуб «Шахтер».

«Тренировать «Шахтер»? Такого никогда не будет, вы сами это прекрасно понимаете. У них другая политика, поэтому даже нет смысла об этом говорить», – сказал Максим Шацких.

Ранее легенда киевского «Динамо», лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Максим Шацких покинул пост главного тренера ФК «Андыжан», выступающего в чемпионате Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба команды.