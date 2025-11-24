Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо оценил гипотетическое назначение тренером Шахтера
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 03:32 |
52
0

Легенда Динамо оценил гипотетическое назначение тренером Шахтера

Максим Шацких никогда не пойдет на такой шаг

24 ноября 2025, 03:32 |
52
0
Легенда Динамо оценил гипотетическое назначение тренером Шахтера
ФК Динамо. Максим Шацких

Легендарный нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос, готов ли он в будущем возглавить донецкий клуб «Шахтер».

«Тренировать «Шахтер»? Такого никогда не будет, вы сами это прекрасно понимаете. У них другая политика, поэтому даже нет смысла об этом говорить», – сказал Максим Шацких.

Ранее легенда киевского «Динамо», лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Максим Шацких покинул пост главного тренера ФК «Андыжан», выступающего в чемпионате Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба команды.

По теме:
Динамо продает билеты на матч Лиги конференций против Ноа из Армении
Чоботенко назвал причину, почему Полесье не дожало Эпицентр
Главный тренер Кудровки объяснил, почему команда проиграла 2:4
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Шацких Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 4
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23 ноября 2025, 09:11 5
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде

Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев

ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
Футбол | 23.11.2025, 21:35
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
Футбол | 23.11.2025, 03:52
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 24.11.2025, 01:43
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем