Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Защитникам украинской команды нужно опасаться Дьекереша и Исака
Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2026 стала сборная Швеции, которая сейчас переживает кризис.
Команда провально сыграла на групповом этапе отбора ЧМ и недавно сменила тренера – вместо известного в прошлом игрока Йон-Даль Томассона назначили экс-тренера Челси Грэма Поттера.
Команда стала последней в своем квартете, однако вышла в плей-офф отбора через Лигу наций.
У сборной Швеции есть две главные звезды и оба форварды – нападающий Арсенала Виктор Дьекереш и форвард Ливерпуля Александер Исак.
И даже они никак не помогли в отборе – четыре гола в шести встречах. На клубном уровне у Дьекереша в сезоне 6 голов в 14 матчах, а у Исака 1 гол и 1 ассист в 8 встречах.
Кроме того, можно отметить экс-защитника МЮ, а ныне игрока Астон Виллы Виктора Линделефа, хавбека Нью-Йорк Ред Булл Эмиля Форсберга и защитника Боруссии Дортмунд Даниэля Свенссона.
Осень сложилась для команды крайне неудачно: по два поражения от Швейцарии (0:2, 1:4) и Косово (0:2, 0:1), два ничейных результата со Словенией (1:1, 2:2).
