Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 15:06 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:36
2768
4

Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис

Защитникам украинской команды нужно опасаться Дьекереша и Исака

20 ноября 2025, 15:06 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:36
2768
4 Comments
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Getty Images/Global Images Ukraine. Исак и Дьекереш

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2026 стала сборная Швеции, которая сейчас переживает кризис.

Команда провально сыграла на групповом этапе отбора ЧМ и недавно сменила тренера – вместо известного в прошлом игрока Йон-Даль Томассона назначили экс-тренера Челси Грэма Поттера.

Команда стала последней в своем квартете, однако вышла в плей-офф отбора через Лигу наций.

У сборной Швеции есть две главные звезды и оба форварды – нападающий Арсенала Виктор Дьекереш и форвард Ливерпуля Александер Исак.

И даже они никак не помогли в отборе – четыре гола в шести встречах. На клубном уровне у Дьекереша в сезоне 6 голов в 14 матчах, а у Исака 1 гол и 1 ассист в 8 встречах.

Кроме того, можно отметить экс-защитника МЮ, а ныне игрока Астон Виллы Виктора Линделефа, хавбека Нью-Йорк Ред Булл Эмиля Форсберга и защитника Боруссии Дортмунд Даниэля Свенссона.

Осень сложилась для команды крайне неудачно: по два поражения от Швейцарии (0:2, 1:4) и Косово (0:2, 0:1), два ничейных результата со Словенией (1:1, 2:2).

По теме:
Фаны сборной Швеции: «Мы не заслужили выйти на ЧМ. За что такой жребий?»
ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Виктор Дьекереш Александер Исак сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Российская ракета убила 70-летнего мастера спорта
Война | 20 ноября 2025, 09:00 2
Склоним головы. Российская ракета убила 70-летнего мастера спорта
Склоним головы. Российская ракета убила 70-летнего мастера спорта

Сергей Сухарев родился в рф, но был патриотом Украины, его сын защищает Украину в рядах ВСУ

Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 14:03 0
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Президент УАФ гордится достижением национальной команды

Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 10:24
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Тренер Жироны Мичел сделал заявление о Довбике
Футбол | 20.11.2025, 08:41
Тренер Жироны Мичел сделал заявление о Довбике
Тренер Жироны Мичел сделал заявление о Довбике
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Швеція зараз найслабша серед скандинавських збірних, потрібно проходити. 
Ответить
+1
New Zealander
Швеція зараз слабша за Косово
Ответить
+1
vasilichn
Вполне по зубам.
Ответить
0
c_a_p2
На українську команду вистачить. Надіюся що Рєброва випруть назавжди. 
Ответить
-1
Популярные новости
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
20.11.2025, 06:30 14
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем