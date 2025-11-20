Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Чемпионат мира
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Президент УАФ гордится достижением национальной команды

Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал оценку выступлению национальной сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2026:

«Европейский отбор остается одним из самых сложных в мире. Несмотря на это, сборная Украины успешно прошла групповой отборочный этап и вышла в плей-офф. Команда продемонстрировала стабильность и профессиональный подход, даже учитывая сложные логистические условия, длительные переезды и ограниченную поддержку болельщиков на трибунах. Мы гордимся тем, что уже достигнуто, и продолжаем движение вперед».

По итогам отбора сборная Украины гарантировала себе участие в плей-офф за право выступления на мундиале, который летом 2026 года состоится в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде.

Андрей Шевченко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Ingvar 1970
Яка стабільність,який профісійний підхід,стабільні лише зарплати уаф
