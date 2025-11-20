Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Все знают, что MLS – мечта». Гризманн объяснил, почему не уйдет с Атлетико
Испания
20 ноября 2025, 13:44 |
Француз нацелился на европейские трофеи

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн объяснил, почему решил продлить контракт с клубом. Француз мечтает сразиться за самые престижные европейские титулы.

«Я продлил контракт до 2027 года, потому что хочу большего, а впереди еще столько всего. Я хочу выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок Испании по «Атлетико».

Все знают, что МЛС – моя мечта, но я хочу и дальше продолжать здесь и оставаться важным для команды», – сказал Гризманн.

В нынешнем сезоне Атлетико занимает четвертое место испанской Ла Лиги, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.

По теме:
ФОТО. Звезда Барселоны устроил закрытую вечеринку. Хотел ее засекретить
Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Арсенал согласовал контракт с вундеркиндом, но пока не может подписать его
Антуан Гризманн Атлетико Мадрид продление контракта Ла Лига Major League Soccer (MLS) чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
