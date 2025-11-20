«Все знают, что MLS – мечта». Гризманн объяснил, почему не уйдет с Атлетико
Француз нацелился на европейские трофеи
Французский форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн объяснил, почему решил продлить контракт с клубом. Француз мечтает сразиться за самые престижные европейские титулы.
«Я продлил контракт до 2027 года, потому что хочу большего, а впереди еще столько всего. Я хочу выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок Испании по «Атлетико».
Все знают, что МЛС – моя мечта, но я хочу и дальше продолжать здесь и оставаться важным для команды», – сказал Гризманн.
В нынешнем сезоне Атлетико занимает четвертое место испанской Ла Лиги, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.
🚨🇫🇷 Antoine Griezmann: "I extended until 2027 because I want more and there's still so much to do. I want to win a La Liga, a Champions League, a Copa del Rey with Atleti. Everyone knows the MLS is my dream, but I want to keep renewing here, and keep being important."@diarioas pic.twitter.com/mVXOZFpPlw— Atletico Universe (@atletiuniverse) November 20, 2025
