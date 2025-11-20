Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 ноября 2025, 13:13
Плохие новости для Забарного: ПСЖ нашел ему замену, готовится трансфер

Марио Хила привлекает внимание французского гранда

Плохие новости для Забарного: ПСЖ нашел ему замену, готовится трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Испанский защитник римского «Лацио» Марио Хила привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает vipsg.

По информации источника, французский гранд на фоне плохой игры Ильи Забарного намерен подписать центрального защитника, который сразу же впишется в систему Луиса Энрике. В качестве замены украинцу главный тренер «ПСЖ» хочет видеть 25-летнего испанца.

«Лацио» установил на игрока ценник в размере 30 миллионов евро, что ускорит процесс подписания.

В текущем сезоне Марио Хила провел 11 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предлагает 120 млн евро за партнера Месси.

По теме:
Мбаппе и Винисиус вдвоем могут перейти в один из лучших клубов в истории
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Проблемы для Довбика. Нападающий гранда согласился на переход в Рому
Марио Хила Илья Забарный трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Луис Энрике ПСЖ Лацио
Даниил Кирияка Источник
