Плохие новости для Забарного: ПСЖ нашел ему замену, готовится трансфер

Испанский защитник римского «Лацио» Марио Хила привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает vipsg.

По информации источника, французский гранд на фоне плохой игры Ильи Забарного намерен подписать центрального защитника, который сразу же впишется в систему Луиса Энрике. В качестве замены украинцу главный тренер «ПСЖ» хочет видеть 25-летнего испанца.

«Лацио» установил на игрока ценник в размере 30 миллионов евро, что ускорит процесс подписания.

В текущем сезоне Марио Хила провел 11 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

