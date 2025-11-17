Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ предлагает 120 млн евро за партнера Месси. Он побил рекорд Лионеля
Франция
17 ноября 2025, 23:40 | Обновлено 17 ноября 2025, 23:41
1

Хулиан Альварес может покинуть «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный бельгийский Саша Тавольери.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 25-летнего футболиста 120 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее Хулиан Альварес в Лиге чемпионов превзошел достижения Лионеля Месси, с которым они вместе выступают за национальную сборную Аргентины.

Хулиан Альварес ПСЖ Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
