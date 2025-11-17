ПСЖ предлагает 120 млн евро за партнера Месси. Он побил рекорд Лионеля

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный бельгийский Саша Тавольери.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 25-летнего футболиста 120 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее Хулиан Альварес в Лиге чемпионов превзошел достижения Лионеля Месси, с которым они вместе выступают за национальную сборную Аргентины.