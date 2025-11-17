ПСЖ предлагает 120 млн евро за партнера Месси. Он побил рекорд Лионеля
Хулиан Альварес может покинуть «Атлетико»
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный бельгийский Саша Тавольери.
По информации источника, парижане готовы заплатить за 25-летнего футболиста 120 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее Хулиан Альварес в Лиге чемпионов превзошел достижения Лионеля Месси, с которым они вместе выступают за национальную сборную Аргентины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор удивлен, что Цыганков получил звание лучшего игрока матча с Исландией
Реакция Анны Ребровой бесценна...