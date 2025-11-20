Легенда сборной Украины: «Молодой парень – мог еще жить и жить...»

Легенда национальной сборной Украины Иван Гецко признался, как отреагировал на неожиданную смерть бывшего футболиста «сине-желтых» Андрея Полунина.

– Андрей – хороший мой товарищ, друг и партнер по футбольному пути. Человек, которого я очень уважал, хоть он и моложе меня. С ним все считались. Это игрок с прописной буквы. Говорить о нем можно очень многое. Плохо только то, что говорить придется в прошлом. Молодой парень мог еще жить и жить. Что такое 54 года?

Говорят, спорт – это здоровье, спорт – это классно. Но никто не говорит о другой стороне медали. То, что мы отдавали свое здоровье спорту, потом имело свои последствия. Видим, сколько молодых футболистов рано ушли из жизни. Это грустно и досадно.

Мне бы хотелось, чтобы люди понимали: футбол очень тяжелая работа. На мой взгляд, она по сложности – как у шахтера. Те нагрузки, которые переносит футболист за всю свою жизнь (пусть карьера и не столь длительная), нуждаются в максимальных усилиях, чтобы быть в хорошей форме. Из организма извлекают все, что можно. Мы, футболисты, играем для людей, а не для себя. Вознаграждение – слава, узнаваемая на улицах. Сейчас уже гораздо реже, чем когда-либо. У каждого есть свой возраст и свое поколение. Но было время, когда нами гордилась страна, болельщики, сборная Украины.

– Последнюю встречу или разговор с ним помните?

– Чтобы вы себе понимали: мы каждый день писали друг другу «Доброе утро», «Спокойной ночи», «Очень приятно» и так далее. А поздравить с Днем рождения или большим праздником – тем более. Всё время были в тесном контакте. Я считал его своим другом. И сейчас считаю, что хоть уже нет с нами Андрея. Для меня это очень большая потеря.

Он работал во многих клубах. Имел уважение и уважение. А это очень много значит в футболе. Сколько таких, которые поиграли на хорошем уровне, а потом пропали. Никто о них не знает, никто не слышит и не видит. А Полунин был достаточно популярным человеком, который все время на виду. У него было много друзей – как старше себя, так и младших. Все знали его историю, его отношение к футболу.

Минувшей ночью я практически не спал. Сидел и анализировал все. Пришел к определенному выводу. Боже мой, мы играем в футбол – кто-то думает, что это здоровье! Ведь природа одарила нас такими задатками. А на самом деле это тяжелый труд. Последствия чувствуешь, когда тебе уже под 60. Утром встаешь, и для того чтобы сделать шаг, тебе нужно размяться минут 15-20. Ибо ноги вроде не твои, а чужие. Понять могут только те, кто сам немало поиграл в футбол, – сказал Гецко.