Винисиус подпишет неожиданное соглашение. Контракт будет рассчитан на год

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продлить контракт с королевским клубом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, новое соглашение 25-летнего футболиста будет действовать до лета 2028 года, что всего лишь на год дольше, чем его нынешний контракт.

На счету Винисиуса Жуниора 16 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор может перейти в «Милан».