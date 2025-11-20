Винисиус подпишет неожиданное соглашение. Контракт будет рассчитан на год
Бразильский вингер может остаться в королевском клубе
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продлить контракт с королевским клубом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, новое соглашение 25-летнего футболиста будет действовать до лета 2028 года, что всего лишь на год дольше, чем его нынешний контракт.
На счету Винисиуса Жуниора 16 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор может перейти в «Милан».
