  4. Винисиус подпишет неожиданное соглашение. Контракт будет рассчитан на год
Испания
20 ноября 2025, 14:52 |
841
1

Бразильский вингер может остаться в королевском клубе

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продлить контракт с королевским клубом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, новое соглашение 25-летнего футболиста будет действовать до лета 2028 года, что всего лишь на год дольше, чем его нынешний контракт.

На счету Винисиуса Жуниора 16 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор может перейти в «Милан».

По теме:
«Все знают, что MLS – мечта». Гризманн объяснил, почему не уйдет с Атлетико
Мбаппе и Винисиус вдвоем могут перейти в один из лучших клубов в истории
КУРТУА: «В раздевалке всегда найдутся люди, которые немного недовольны»
Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Якось не зрозуміло нащо це потрібно і Реалу, і Вінісіусу
Ответить
0
