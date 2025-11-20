Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
20 ноября 2025, 05:34 | Обновлено 20 ноября 2025, 05:35
Футбольный функционер подтвердил: ушел из ПСЖ из-за Мбаппе

Леонардо рассказал, что его уход связан с ситуацией вокруг Килиана

Футбольный функционер подтвердил: ушел из ПСЖ из-за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что его уход из клуба в 2022 году был напрямую связан с ситуацией вокруг Килиана Мбаппе.

«Когда он заключал новое соглашение, были поставлены определенные условия для его пребывания в клубе, которые меня категорически не устраивали. Я не видел возможности продолжать работу. Пришлось выбирать.

Дело было не в финансовом вопросе. Он остался, потому что он местный, парижанин, но его намерением был переход в мадридский «Реал».

Не уверен, понимал ли он мою позицию. В тот период у нас сформировались разные точки зрения на происходящее, что сделало дальнейшее совместное сотрудничество невозможным.

Было время, когда [с окружением Мбаппе] у нас были отличные отношения, но в итоге ситуация лишь усложнилась. Между нами возникли серьезные разногласия», – рассказал бразильский менеджер.

Леонардо Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
