Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определены номинанты на звание лучшего тренера года Globe Soccer Awards
19 ноября 2025, 19:07 |
Определены номинанты на звание лучшего тренера года Globe Soccer Awards

На победу претендуют Энрике, Компани, Слот, Флик, Хау, Алонсо и другие известные наставники

19 ноября 2025, 19:07 |
Определены номинанты на звание лучшего тренера года Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine.

Премия Globe Soccer Awards в среду, 19 ноября, опубликовала номинантов на звание лучшего тренера 2025 года. Церемония вручения наград состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

В список вошли: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии), Арне Слот («Ливерпуль»).

BEYOND Developments Globe Soccer Awards – это ежегодная церемония награждения, на которой путём голосования определяются те, кто достиг наибольших успехов в футболе за год.

В прошлом году лучшим наставником был признан тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет сборную Бразилии.

Номинанты на звание лучшего тренера Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards Хаби Алонсо Микель Артета Антонио Конте Луис Энрике Венсан Компани Энцо Мареска Роберто Мартинес Арне Слот лучший тренер
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
