Определены номинанты на звание лучшего тренера года Globe Soccer Awards
На победу претендуют Энрике, Компани, Слот, Флик, Хау, Алонсо и другие известные наставники
Премия Globe Soccer Awards в среду, 19 ноября, опубликовала номинантов на звание лучшего тренера 2025 года. Церемония вручения наград состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).
В список вошли: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии), Арне Слот («Ливерпуль»).
BEYOND Developments Globe Soccer Awards – это ежегодная церемония награждения, на которой путём голосования определяются те, кто достиг наибольших успехов в футболе за год.
В прошлом году лучшим наставником был признан тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет сборную Бразилии.
Номинанты на звание лучшего тренера Globe Soccer Awards
🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST COACH: Xabi Alonso, Mikel Arteta, Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Eddie Howe, Vincent Kompany, Enzo Maresca, Roberto Martínez, and Arne Slot. pic.twitter.com/hPl1S9ofLX— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025
