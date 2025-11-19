Определены номинанты на звание лучшего тренера года Globe Soccer Awards

Премия Globe Soccer Awards в среду, 19 ноября, опубликовала номинантов на звание лучшего тренера 2025 года. Церемония вручения наград состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

В список вошли: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии), Арне Слот («Ливерпуль»).

BEYOND Developments Globe Soccer Awards – это ежегодная церемония награждения, на которой путём голосования определяются те, кто достиг наибольших успехов в футболе за год.

В прошлом году лучшим наставником был признан тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет сборную Бразилии.

