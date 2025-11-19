Эксперт: «Было бы интересно взять реванш у румын Луческу»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2025, 18:12 | Обновлено 19 ноября 2025, 18:14
Николай Цымбал считает, что без прыжков выше головы не обойтись

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский тренер Николай Цымбал в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил возможности потенциальных соперников подопечных Сергея Реброва в полуфинале плей-офф ЧМ-2026.

– Наверное, то, что украинцы попали на группу участников, которые пробиваются на ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций, – это хорошо. Все же, на мой взгляд, они уступают нашим ребятам в классе и пока не производят впечатления непреодолимых. Поэтому, если жребий выпадет на тех же македонцев с их позицией в рейтинге, то – грех жаловаться.

С другой стороны, наша сборная всегда имела меньше проблем с сильным соперником, когда в помощь шла максимальная мотивация. Тогда было бы целесообразнее сыграть с теми же шведами.

А разве не вызвал бы ажиотаж поединок с румынами? Была бы возможность взять реванш за поражение на последнем Евро. Тем более что у соседей у руля хорошо нам известный Мирча Луческу.

Вот почему я не осмеливаюсь назвать сборную, которую хотел бы видеть в марте соперником подопечных Сергея Реброва. Точно знаю, что всем будет трудно. Победят те, кто будет биться до конца и сумеет прыгнуть выше головы. Как это несколько дней назад сделали ирландцы, которые, казалось бы, в безнадежной ситуации заставили капитулировать в Будапеште фаворитов – венгров.

Ранее ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче Украина – Исландия.

Николай Цымбал сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу
odiniznashih
Самое интересное, что в том матче мы переиграли  румын полностью - и по владению мячом, и передач сделали в три раза больше, и вообще во всем.
Вот только голов они забили больше.
В том матче несмотря на преимущество почти не били по воротам. В первом тайме один раз , помнится.
Просто пинали мячик, а про ворота забыли.
Ответить
0
