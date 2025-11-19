Эксперт: «Было бы интересно взять реванш у румын Луческу»

Украинский тренер Николай Цымбал в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил возможности потенциальных соперников подопечных Сергея Реброва в полуфинале плей-офф ЧМ-2026.

– Наверное, то, что украинцы попали на группу участников, которые пробиваются на ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций, – это хорошо. Все же, на мой взгляд, они уступают нашим ребятам в классе и пока не производят впечатления непреодолимых. Поэтому, если жребий выпадет на тех же македонцев с их позицией в рейтинге, то – грех жаловаться.

С другой стороны, наша сборная всегда имела меньше проблем с сильным соперником, когда в помощь шла максимальная мотивация. Тогда было бы целесообразнее сыграть с теми же шведами.

А разве не вызвал бы ажиотаж поединок с румынами? Была бы возможность взять реванш за поражение на последнем Евро. Тем более что у соседей у руля хорошо нам известный Мирча Луческу.

Вот почему я не осмеливаюсь назвать сборную, которую хотел бы видеть в марте соперником подопечных Сергея Реброва. Точно знаю, что всем будет трудно. Победят те, кто будет биться до конца и сумеет прыгнуть выше головы. Как это несколько дней назад сделали ирландцы, которые, казалось бы, в безнадежной ситуации заставили капитулировать в Будапеште фаворитов – венгров.

