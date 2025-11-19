ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Илья помог команде выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Защитник сборной Украины Илья Забарный провел полный матч против национальной команды Исландии.
Клуб Забарного «ПСЖ» отреагировал на выступление украинца в этом поединке.
«С Ильей Забарным в стартовом составе Украина обеспечила себе место в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года!», – написала пресс-служба парижан, обнародовав фотографии Ильи с матча.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины, скорее всего, попадет в третью корзину
Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия