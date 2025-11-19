ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел полный матч против национальной команды Исландии.

Клуб Забарного «ПСЖ» отреагировал на выступление украинца в этом поединке.

«С Ильей Забарным в стартовом составе Украина обеспечила себе место в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года!», – написала пресс-служба парижан, обнародовав фотографии Ильи с матча.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.