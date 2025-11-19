Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 08:45
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия

Илья помог команде выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026

УАФ Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный провел полный матч против национальной команды Исландии.

Клуб Забарного «ПСЖ» отреагировал на выступление украинца в этом поединке.

«С Ильей Забарным в стартовом составе Украина обеспечила себе место в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года!», – написала пресс-служба парижан, обнародовав фотографии Ильи с матча.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф
Итоговые таблицы отбора КОНКАКАФ: Кюрасао, Гаити и Панама вышли на ЧМ-2026
ВИДЕО. Как сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира
Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
