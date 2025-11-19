Спустя 2 года после предыдущего матча. Названа дата возвращения Погба

Полузащитник «Монако» Поль Погба может вернуться на поле в матче 13-го тура Лиги 1 против «Ренна».

Как сообщает L’Equipe, 32-летний футболист восстановился после травмы голеностопа, которую получил в конце октября, и готов сыграть за «монегасков». До этого Поль отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Погба может выйти на поле спустя два года и два месяца после своего последнего официального матча за «Ювентус» – 28 минут против «Эмполи» (2:0) 3 сентября 2023 года.

Матч «Ренн» – «Монако» состоится 22 ноября, его начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.