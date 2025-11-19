Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
19 ноября 2025, 15:48 | Обновлено 19 ноября 2025, 16:01
Спустя 2 года после предыдущего матча. Названа дата возвращения Погба

Поль восстановился от травмы голеностопа

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Монако» Поль Погба может вернуться на поле в матче 13-го тура Лиги 1 против «Ренна».

Как сообщает L’Equipe, 32-летний футболист восстановился после травмы голеностопа, которую получил в конце октября, и готов сыграть за «монегасков». До этого Поль отбывал двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Погба может выйти на поле спустя два года и два месяца после своего последнего официального матча за «Ювентус» – 28 минут против «Эмполи» (2:0) 3 сентября 2023 года.

Матч «Ренн» – «Монако» состоится 22 ноября, его начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Поль Погба Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ренн Монако
Иван Чирко Источник: L'Equipe
