Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известен состав девичьей сборной Украины WU-17 на первый раунд отбора Евро
Чемпионат Европы
19 ноября 2025, 14:56
Известен состав девичьей сборной Украины WU-17 на первый раунд отбора Евро

Людмила Лемешко объявила имена 24 футболисток, вызванных на матчи 1-го раунда отбора Евро-2026

Известен состав девичьей сборной Украины WU-17 на первый раунд отбора Евро
УАФ

Главный тренер женской сборной Украины WU-17 Людмила Лемешко определила состав команды на первый раунд отбора Евро-2026.

В список вошли 24 футболистки.

Состав женской сборной Украины WU-17:

Вратари: Александра Лизенкова («Кривбасс» Кривой Рог), София Перькова («Ладомир» Владимир), Мария Вакулко («Погорина» Костополь).

Защитники: Валерия Казина («Металлист 1925» Харьков), Елизавета Гирун («ОФКИП-Полесье» Киев), Анна Лях, Ирина Олейниченко, Анастасия Белкина (все – «Кривбасс» Кривой Рог), Анна Савинова, Вероника Деревянко (обе – «ЭМС-Подолье» Винница), Нина Пипченко («Шахтер» Донецк).

Полузащитники: Александра Пичевская («Юность» Чернигов), Нонна Гринишин, Полина Назаренко, Ангелина Семенюк (все – «Ладомир» Владимир), София Юрченко, Виктория Золотухина (обе – «ОФКИП-Полесье» Киев), София Козишкурт («Ворскла» Полтава), Дарья Колодий, Милена Иванченко (обе – «Металлист 1925» Харьков).

Нападающие: Арина Паскаренко («ЕМС-Подолье» Винница), Ксения Воробей («Юность» Чернигов), Карина Леспух («Колос» Ковалевка), Злата Волошук («Ладомир» Владимир).

26 ноября – 2 декабря 2025 года девичья сборная Украины WU-17 сыграет против сверстниц из Австрии, Швейцарии и Румынии.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
