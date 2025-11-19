Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мысли о Жоте не покидали: признание Робертсона после матча
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 06:14 |
266
0

Мысли о Жоте не покидали: признание Робертсона после матча

Эмоциональное признание капитана сборной Шотландии

19 ноября 2025, 06:14 |
266
0
Мысли о Жоте не покидали: признание Робертсона после матча
УЕФА. Эндрю Робертсон

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон после победного матча отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года против сборной Дании (4:2), который обеспечил выход в финальную часть турнира, признался, что перед игрой его мысли были сосредоточены на бывшем партнере по «Ливерпулю» Диогу Жоте.

«Наверное, мне удалось хорошо скрыть свои чувства, но на самом деле я был эмоционально опустошен. Я понимал, что с учетом моего возраста это, вероятно, последний шанс попасть на чемпионат мира, и никак не мог выбросить из головы мысли о моем товарище Диогу Жоте.

Мы много раз говорили о мундиале. Он пропустил чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за травмы, а я так ни разу и не смог квалифицироваться. Мы часто обсуждали, каково было бы – поехать вместе на мировое первенство. Но я уверен, что сегодня вечером он улыбается, наблюдая за мной с небес.

Он не выходил у меня из головы весь день, поэтому в раздевалке мне было непросто. Думаю, мне удалось скрыть это от других ребят, но я невероятно счастлив, что все закончилось именно так», – сказал Робертсон.

По итогам группового этапа квалификации к ЧМ-2026 сборная Шотландии заняла первое место в группе C, обеспечив себе участие в чемпионате мира впервые с 1998 года.

В начале июля 2025 года бывший нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании вместе со своим братом.

По теме:
Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?
Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура
Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Эндрю Робертсон сборная Шотландии по футболу сборная Дании по футболу Диогу Жота ДТП авария ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 10:47 14
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

Польский рефери в матче Шотландия – Дания ухудшил шансы своей сборной на ЧМ
Футбол | 19 ноября 2025, 05:10 0
Польский рефери в матче Шотландия – Дания ухудшил шансы своей сборной на ЧМ
Польский рефери в матче Шотландия – Дания ухудшил шансы своей сборной на ЧМ

Звучит притянуто, но Польша во многом из-за Марциняка попала во вторую корзину

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 18.11.2025, 23:57
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49
Бокс
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 20
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем