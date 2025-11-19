Мысли о Жоте не покидали: признание Робертсона после матча

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон после победного матча отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года против сборной Дании (4:2), который обеспечил выход в финальную часть турнира, признался, что перед игрой его мысли были сосредоточены на бывшем партнере по «Ливерпулю» Диогу Жоте.

«Наверное, мне удалось хорошо скрыть свои чувства, но на самом деле я был эмоционально опустошен. Я понимал, что с учетом моего возраста это, вероятно, последний шанс попасть на чемпионат мира, и никак не мог выбросить из головы мысли о моем товарище Диогу Жоте.

Мы много раз говорили о мундиале. Он пропустил чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за травмы, а я так ни разу и не смог квалифицироваться. Мы часто обсуждали, каково было бы – поехать вместе на мировое первенство. Но я уверен, что сегодня вечером он улыбается, наблюдая за мной с небес.

Он не выходил у меня из головы весь день, поэтому в раздевалке мне было непросто. Думаю, мне удалось скрыть это от других ребят, но я невероятно счастлив, что все закончилось именно так», – сказал Робертсон.

По итогам группового этапа квалификации к ЧМ-2026 сборная Шотландии заняла первое место в группе C, обеспечив себе участие в чемпионате мира впервые с 1998 года.

В начале июля 2025 года бывший нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании вместе со своим братом.