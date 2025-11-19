Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кипр – Эстония – 2:4. Гости сделали камбек. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Кипр
18.11.2025 19:00 – FT 2 : 4
Эстония
19 ноября 2025, 04:33 | Обновлено 19 ноября 2025, 06:55
Кипр – Эстония – 2:4. Гости сделали камбек. Видео голов и обзор матча

Команды забили шесть голов на двоих

19 ноября 2025, 04:33 | Обновлено 19 ноября 2025, 06:55
Кипр – Эстония – 2:4. Гости сделали камбек. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Эстонии одержала убедительную победу над Кипром со счетом 4:2 в товарищеском матче, который прошел 18 ноября 2025 года в Лимассоле.

Матч выдался насыщенным голами, и обе команды активно действовали уже в первом тайме. Киприоты вышли вперед на 16-й минуте (Э. Андреу), но Эстония перед перерывом восстановила равновесие благодаря автоголу Куприану (44-я минута).

В начале второго тайма Кипр снова вышел вперед (2:1) после гола Андроникоса Какулиса (48-я минута). Однако Эстония перевернула игру ближе к концу матча, забив трижды. Все три гола на счету Рауно Саппинена (78, 83, 87 минуты), что заскрепило победу гостей с итоговым счетом 4:2.

Кипр – Эстония – 2:4

Голы: Андреу, 16, Какулис, 48 – Куприану, 44 (автогол), Саппинен, 78, 83, 87

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
