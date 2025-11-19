Сборная Фарерских островов завершила футбольный год на позитивной ноте, одержав минимальную победу над Казахстаном со счетом 1:0 в товарищеском поединке, который состоялся 18 ноября 2025 года на нейтральном поле в хорватской Пуле.

Единственный и решающий гол был забит в первом тайме на 25-й минуте: после розыгрыша углового отличился Пeтур Кнудсен. Несмотря на то, что Казахстан больше владел мячом (60%), островитяне были более острыми в атаке, нанеся почти вдвое больше ударов, и именно их тактическая дисциплина и реализация «стандарта» принесли заслуженную победу.

Фарерские острова – Казахстан – 1:0

Гол: Кнудсен, 25