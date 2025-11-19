Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фарерские острова – Казахстан – 1:0. Победа карлика. Видео гола и обзор
Товарищеские матчи
Фарерские острова
18.11.2025 19:00 – FT 1 : 0
Казахстан
19 ноября 2025, 03:52 | Обновлено 19 ноября 2025, 04:04
53
0

Фарерские острова – Казахстан – 1:0. Победа карлика. Видео гола и обзор

Обзор товарищеского матча

Фарерские острова – Казахстан – 1:0. Победа карлика. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Фарерских островов завершила футбольный год на позитивной ноте, одержав минимальную победу над Казахстаном со счетом 1:0 в товарищеском поединке, который состоялся 18 ноября 2025 года на нейтральном поле в хорватской Пуле.

Единственный и решающий гол был забит в первом тайме на 25-й минуте: после розыгрыша углового отличился Пeтур Кнудсен. Несмотря на то, что Казахстан больше владел мячом (60%), островитяне были более острыми в атаке, нанеся почти вдвое больше ударов, и именно их тактическая дисциплина и реализация «стандарта» принесли заслуженную победу.

Фарерские острова Казахстан 1:0

Гол: Кнудсен, 25

видео голов и обзор сборная Фарерских островов по футболу сборная Казахстана по футболу товарищеские матчи
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
