Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина

Аналитики Football Rankings обновили прогнозный посев при жеребьевке финального турнира чемпионата мира 2026.

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2025 состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Хотя Украина является первой сеяной в плей-офф, специалисты отдают предпочтение Польше и ставят эту команду в третью корзину.

Сборная Украины завершила групповой этап на втором месте и теперь в марте 2026 года будет бороться за путевку в финальный турнир в матчах плей-офф.

При этом украинская команда будет в плей-оф сеяной из первой корзины, а сборная Польши – со второго.

Четыре победителя плей-офф УЕФА и две команды, выигравшие межконтинентальный плей-офф, не будут определены до момента жеребьевки, ведь эти матчи запланированы на март 2026 года. Во время процедуры жеребьевки они будут фигурировать как победитель плей-офф 1, 2 и т.д. Для распределения по корзинам будет учитываться самый высокий рейтинг среди команд каждого пути плей-офф.

Все 48 участников ЧМ-2026 во время жеребьевки будут поделены на 4 корзины по 12 сборных. В первую корзину войдут три страны-хозяева турнира и 9 лучших сборных по рейтингу ФИФА. Во вторую, третью и четвертую корзины попадут все остальные команды в соответствии с их позициями в мировом рейтинге.

Формирование 12 групп будет происходить случайным образом. В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины. Единственное ограничение состоит в том, что в одной группе не могут встретиться две сборные из одной конфедерации, за исключением УЕФА, где разрешено присутствие сразу двух европейских команд.

Прогнозное распределение сборных по корзинам при жеребьевке ЧМ-2026

Зелеными отметками выделены команды, которые уже гарантировали себе путевку на ЧМ