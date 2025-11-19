Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 00:55 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:01
414
1

Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2025 состоится 5 декабря в Вашингтоне

19 ноября 2025, 00:55 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:01
414
1 Comments
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики Football Rankings обновили прогнозный посев при жеребьевке финального турнира чемпионата мира 2026.

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2025 состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хотя Украина является первой сеяной в плей-офф, специалисты отдают предпочтение Польше и ставят эту команду в третью корзину.

Сборная Украины завершила групповой этап на втором месте и теперь в марте 2026 года будет бороться за путевку в финальный турнир в матчах плей-офф.

При этом украинская команда будет в плей-оф сеяной из первой корзины, а сборная Польши – со второго.

Четыре победителя плей-офф УЕФА и две команды, выигравшие межконтинентальный плей-офф, не будут определены до момента жеребьевки, ведь эти матчи запланированы на март 2026 года. Во время процедуры жеребьевки они будут фигурировать как победитель плей-офф 1, 2 и т.д. Для распределения по корзинам будет учитываться самый высокий рейтинг среди команд каждого пути плей-офф.

Все 48 участников ЧМ-2026 во время жеребьевки будут поделены на 4 корзины по 12 сборных. В первую корзину войдут три страны-хозяева турнира и 9 лучших сборных по рейтингу ФИФА. Во вторую, третью и четвертую корзины попадут все остальные команды в соответствии с их позициями в мировом рейтинге.

Формирование 12 групп будет происходить случайным образом. В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины. Единственное ограничение состоит в том, что в одной группе не могут встретиться две сборные из одной конфедерации, за исключением УЕФА, где разрешено присутствие сразу двух европейских команд.

Прогнозное распределение сборных по корзинам при жеребьевке ЧМ-2026

Зелеными отметками выделены команды, которые уже гарантировали себе путевку на ЧМ

По теме:
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Швейцария получила путевку на ЧМ, Швеция заработала первые очки с Поттером
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная Польши по футболу жеребьевка сборная Украины по футболу выбор редакции жеребьевка чемпионата мира Football Rankings
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 10:47 14
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 11:47 6
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
Футбол | 18.11.2025, 23:03
Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
«Долги надо возвращать». Экс-игрок Шахтера – о выходе Украины в плей-офф
Футбол | 18.11.2025, 18:00
«Долги надо возвращать». Экс-игрок Шахтера – о выходе Украины в плей-офф
«Долги надо возвращать». Экс-игрок Шахтера – о выходе Украины в плей-офф
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18.11.2025, 07:55
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Шевченко
Аналитиги из твиттера или икса, такие себе аналитеги. Да и вероятность, что наш путь будет с Польшей один к четырем. Пускай для начала пройдут Албанию, Ирландию или Боснию. 
Ответить
0
Популярные новости
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
17.11.2025, 04:52 11
Футбол
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем