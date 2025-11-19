Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Арсенала может пропустить до двух месяцев из-за травмы
Англия
19 ноября 2025, 00:51 |
50
0

Лидер Арсенала может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Защитник получил повреждение в товарищеском матче сборной Бразилии

19 ноября 2025, 00:51 |
50
0
Лидер Арсенала может пропустить до двух месяцев из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяес получил травму бедра, находясь в расположении сборной Бразилии. Есть опасения, что он пропустит минимум четыре недели.

27-летний защитник получил повреждение в товарищеском матче против национальной команды Сенегала (2:0).

Опытный игрок упал на газон и покинул поле при помощи врачей. На 64-й минуте его заменили, а сам Габриэл держался за паховую область.

По данным The Athletic, срок восстановления может составить от одного до двух месяцев. В ближайшее время футболист пройдет полное медицинское обследование в Англии.

По теме:
Проблемы у сливочных: защитник Реала получил травму в товарищеском матче
Испания может продолжить свою феноменальную домашнюю серию в отборах к ЧМ
Игрок Челси является лучшим бомбардиром Бразилии под руководством Анчелотти
сборная Бразилии по футболу Габриэл Магальяес Арсенал Лондон травма бедра травма
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18 ноября 2025, 11:23 16
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии

Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым

Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Футбол | 18 ноября 2025, 22:52 0
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой

Самба Диалло не нужен киевскому клубу

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Футбол | 18.11.2025, 18:45
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Футбол | 18.11.2025, 06:42
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49
Бокс
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 17
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем