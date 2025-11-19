Лидер Арсенала может пропустить до двух месяцев из-за травмы
Защитник получил повреждение в товарищеском матче сборной Бразилии
Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяес получил травму бедра, находясь в расположении сборной Бразилии. Есть опасения, что он пропустит минимум четыре недели.
27-летний защитник получил повреждение в товарищеском матче против национальной команды Сенегала (2:0).
Опытный игрок упал на газон и покинул поле при помощи врачей. На 64-й минуте его заменили, а сам Габриэл держался за паховую область.
По данным The Athletic, срок восстановления может составить от одного до двух месяцев. В ближайшее время футболист пройдет полное медицинское обследование в Англии.
