Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, полученной в матче против «Райо Вальекано» (0:0).

Бельгиец пропустил международный «уик-энд» со сборной и тренируется сейчас индивидуально на базе «Вальдебебас», так же как Феде Вальверде и Дани Карвахаль, которые также восстанавливаются после повреждений.

По предварительным оценкам, сроки восстановления Куртуа позволяют ему попасть в заявку на матч против «Эльче» в Ла Лиге и принять непосредственное участие в поединке.

«Реал» проведет матч в воскресенье, 23 ноября, в 22:00 по Киеву.