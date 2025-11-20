Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Испания
20 ноября 2025, 05:02 |
Андрею придется подождать, ведь Тибо успеет восстановиться к следующей игре

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после мышечной травмы, полученной в матче против «Райо Вальекано» (0:0).

Бельгиец пропустил международный «уик-энд» со сборной и тренируется сейчас индивидуально на базе «Вальдебебас», так же как Феде Вальверде и Дани Карвахаль, которые также восстанавливаются после повреждений.

По предварительным оценкам, сроки восстановления Куртуа позволяют ему попасть в заявку на матч против «Эльче» в Ла Лиге и принять непосредственное участие в поединке.

«Реал» проведет матч в воскресенье, 23 ноября, в 22:00 по Киеву.

По теме:
Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды
Футбольный функционер подтвердил: ушел из ПСЖ из-за Мбаппе
Куртуа ответил на скандальные слова Ямаля перед Эль-Класико
Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эльче Андрей Лунин Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
