ВИДЕО. Сборная Сан-Марино шокировала Луческу и всю Румынию
Аутсайдер открыл счет в матче с Румынией
Во вторник, 18 ноября, проходит матч квалификации чемпионата мира между сборными Румынии и Сан-Марино.
Команда Сан-Марино уже на второй минуте поединка шокировала соперников, открыв счет. Автором гола стал 19-летний Николас Джакопетти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это второй гол Сан-Марино в отборе на ЧМ – у команды пока ноль очков. Румыния до матча имела 10 очков и занимала третье место в группе, однако будет играть в плей-офф отбора, где может стать потенциальным соперником Украины.
Во главе сборной Румынии сейчас бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу.
