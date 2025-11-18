Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Сан-Марино шокировала Луческу и всю Румынию
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 22:07 | Обновлено 18 ноября 2025, 22:37
ВИДЕО. Сборная Сан-Марино шокировала Луческу и всю Румынию

Аутсайдер открыл счет в матче с Румынией

18 ноября 2025, 22:07 | Обновлено 18 ноября 2025, 22:37
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Сан-Марино по футболу

Во вторник, 18 ноября, проходит матч квалификации чемпионата мира между сборными Румынии и Сан-Марино.

Команда Сан-Марино уже на второй минуте поединка шокировала соперников, открыв счет. Автором гола стал 19-летний Николас Джакопетти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это второй гол Сан-Марино в отборе на ЧМ – у команды пока ноль очков. Румыния до матча имела 10 очков и занимала третье место в группе, однако будет играть в плей-офф отбора, где может стать потенциальным соперником Украины.

Во главе сборной Румынии сейчас бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу.

