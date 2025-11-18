Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сын Буффона вновь оформил хет-трик за Чехию U-17
18 ноября 2025, 23:23
Сын Буффона вновь оформил хет-трик за Чехию U-17

Сын легендарного итальянца продолжает забивать

Сын Буффона вновь оформил хет-трик за Чехию U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи Буффон

Сын легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона Луи Буффон вновь отличился хет-триком за сборную Чехии U-17.

Случилось это в матче квалификации чемпионата Европы против команды Северной Македонии. Представитель чешкой команды забил три гола за 24 минуты, а его команды добыла победу со счетом 4:0.

В прошлой игре квалификации Луи оформил три мяча команде Азербайджана.

На клубном уровне Луи Буффон выступает за «Пизу», выступающую в Серии А.

Квалификация чемпионата Европы U-17.

Северная Ирландия – Чехия – 0:4

Голы: Буффон. 35, 42, 59, Пенкса, 76

Луи Буффон сборная Чехии по футболу U-17
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
