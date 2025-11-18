Сын Буффона вновь оформил хет-трик за Чехию U-17
Сын легендарного итальянца продолжает забивать
Сын легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона Луи Буффон вновь отличился хет-триком за сборную Чехии U-17.
Случилось это в матче квалификации чемпионата Европы против команды Северной Македонии. Представитель чешкой команды забил три гола за 24 минуты, а его команды добыла победу со счетом 4:0.
В прошлой игре квалификации Луи оформил три мяча команде Азербайджана.
На клубном уровне Луи Буффон выступает за «Пизу», выступающую в Серии А.
Квалификация чемпионата Европы U-17.
Северная Ирландия – Чехия – 0:4
Голы: Буффон. 35, 42, 59, Пенкса, 76
