Италия
18 ноября 2025, 20:08 | Обновлено 18 ноября 2025, 20:09
Довбик рассказал о том, когда вернется на поле

Украинский нападающий восстанавливается от повреждения

Довбик рассказал о том, когда вернется на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик рассказал о том, когда вернется на поле:

«Я поправляюсь. Травма мышечная, неприятная, потому что находится рядом с сухожилиями. Еще месяц, и я вернусь. Я хотел бы помочь своим товарищам по сборной, но был достаточно уверен в их победе».

Украинский нападающий получил повреждение в матче чемпионата Италии с «Удинезе». В текущем сезоне Артем Довбик вышел на поле 14 раз, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» продолжает поиски нового форварда для Гасперини.

Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
