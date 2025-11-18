Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик рассказал о том, когда вернется на поле:

«Я поправляюсь. Травма мышечная, неприятная, потому что находится рядом с сухожилиями. Еще месяц, и я вернусь. Я хотел бы помочь своим товарищам по сборной, но был достаточно уверен в их победе».

Украинский нападающий получил повреждение в матче чемпионата Италии с «Удинезе». В текущем сезоне Артем Довбик вышел на поле 14 раз, отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» продолжает поиски нового форварда для Гасперини.