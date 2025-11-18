Кому нужен Довбик? Рома продолжает поиски нового форварда для Гасперини

Итальянская «Рома» продолжает поиски форвардов, которые могли бы усилить команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, наставник римского клуба Джан Пьеро Гасперини недоволен атакой команды – ирландец Эван Фергюсон отдал один ассит за десять матчей, а форвард сборной Украины Артем Довбик забил два гола и сделал две результативные передачи в 14 поединках.

Сообщается, что «Рома» попытается подписать игрока английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзе. Спортивный директор «волков» Фредерик Массара продолжает ввести переговоры с «красными дьяволами» о потенциальном переходе.

При этом, будущее Довбика в Риме остается неопределенным – ранее в услугах 28-ленего футболиста был заинтересован «Милан», который теперь решил переключиться на другие варианты и больше не рассматривает трансфер форварда из Украины.

Римский клуб готов отдать Довбика в аренду или оформить полноценный трансфер, если получит привлекательное предложение, однако вероятность такого варианта крайне низкая.