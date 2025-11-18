Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кому нужен Довбик? Рома продолжает поиски нового форварда для Гасперини
Италия
18 ноября 2025, 13:27 |
477
0

Кому нужен Довбик? Рома продолжает поиски нового форварда для Гасперини

Римский клуб заинтересован в услугах футболиста сборной Нидерландов Джошуа Зиркзе

18 ноября 2025, 13:27 |
477
0
Кому нужен Довбик? Рома продолжает поиски нового форварда для Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» продолжает поиски форвардов, которые могли бы усилить команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, наставник римского клуба Джан Пьеро Гасперини недоволен атакой команды – ирландец Эван Фергюсон отдал один ассит за десять матчей, а форвард сборной Украины Артем Довбик забил два гола и сделал две результативные передачи в 14 поединках.

Сообщается, что «Рома» попытается подписать игрока английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзе. Спортивный директор «волков» Фредерик Массара продолжает ввести переговоры с «красными дьяволами» о потенциальном переходе.

При этом, будущее Довбика в Риме остается неопределенным – ранее в услугах 28-ленего футболиста был заинтересован «Милан», который теперь решил переключиться на другие варианты и больше не рассматривает трансфер форварда из Украины.

Римский клуб готов отдать Довбика в аренду или оформить полноценный трансфер, если получит привлекательное предложение, однако вероятность такого варианта крайне низкая.

По теме:
Шанс для Крапивцова? Голкипер Жироны решил покинуть каталонскую команду
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Сикан может продолжить карьеру в Германии, Дании или Украине
Рома Рим Артем Довбик Эван Фергюсон Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе Фредерик Массара Джан Пьеро Гасперини трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Милан
Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 18 ноября 2025, 13:22 0
Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Испания – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 18 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18 ноября 2025, 08:13 9
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Бокс | 17.11.2025, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Другие виды | 18.11.2025, 11:45
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Явгусишин одержал девятую победу и стал лидером Kyūshū basho
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 14
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем