Дания и Шотландия в очной встрече определят обладателя путевки на ЧМ
Сборную Дании в решающей игре в Глазго устраивает даже ничья
Сборные Шотландии и Дании разыграют в очном матче путевку в финальный раунд ЧМ-2026.
Дания имеет 11 очков и опережает соперника на один пункт – Шотландия набрала 10 баллов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таким образом, в решающем поединке в Глазго сборную Дании устроит даже ничья.
Чтобы обойти Данию в турнирной таблице и занять первое место, Шотландии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф в марте.
Интересно, что непроигрыш Дании принесет Украине первую корзину при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Сборная Греции (6 пунктов) потеряла все шансы выйти на чемпионат мира 2026.
Турнирное положение группы C:
- Дания (11 очков), Шотландия (10), Греция (6), беларусь (1)
Матчи последнего тура
- 18 ноября. 21:45. Шотландия – Дания
- 18 ноября. 21:45. беларусь – Греция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2026 U-19
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»