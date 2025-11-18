Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания и Шотландия в очной встрече определят обладателя путевки на ЧМ
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 19:17 | Обновлено 18 ноября 2025, 19:58
347
1

Дания и Шотландия в очной встрече определят обладателя путевки на ЧМ

Сборную Дании в решающей игре в Глазго устраивает даже ничья

18 ноября 2025, 19:17 | Обновлено 18 ноября 2025, 19:58
347
1 Comments
Дания и Шотландия в очной встрече определят обладателя путевки на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Шотландии и Дании разыграют в очном матче путевку в финальный раунд ЧМ-2026.

Дания имеет 11 очков и опережает соперника на один пункт – Шотландия набрала 10 баллов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, в решающем поединке в Глазго сборную Дании устроит даже ничья.

Чтобы обойти Данию в турнирной таблице и занять первое место, Шотландии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф в марте.

Интересно, что непроигрыш Дании принесет Украине первую корзину при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Греции (6 пунктов) потеряла все шансы выйти на чемпионат мира 2026.

Турнирное положение группы C:

  • Дания (11 очков), Шотландия (10), Греция (6), беларусь (1)

Матчи последнего тура

  • 18 ноября. 21:45. Шотландия – Дания
  • 18 ноября. 21:45. беларусь – Греция
По теме:
Бывший футболист: «Он самый лучший среди нападающих. Довбик так не играет»
Гол на 90+17 мин. Определен участник межконтинентального плей-офф от Азии
Австрия и Босния разыграют путевку на ЧМ-2026 в очном поединке
ЧМ-2026 по футболу сборная Дании по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Греции по футболу сборная беларуси по футболу статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор
Футбол | 18 ноября 2025, 17:31 0
Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор
Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2026 U-19

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 10:47 12
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18.11.2025, 11:23
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Футбол | 18.11.2025, 16:35
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Литвиненко
0-2
Ответить
0
Популярные новости
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 16
Бокс
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем