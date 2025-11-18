Дания и Шотландия в очной встрече определят обладателя путевки на ЧМ

Сборные Шотландии и Дании разыграют в очном матче путевку в финальный раунд ЧМ-2026.

Дания имеет 11 очков и опережает соперника на один пункт – Шотландия набрала 10 баллов.

Таким образом, в решающем поединке в Глазго сборную Дании устроит даже ничья.

Чтобы обойти Данию в турнирной таблице и занять первое место, Шотландии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф в марте.

Интересно, что непроигрыш Дании принесет Украине первую корзину при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Греции (6 пунктов) потеряла все шансы выйти на чемпионат мира 2026.

Турнирное положение группы C:

Дания (11 очков), Шотландия (10), Греция (6), беларусь (1)

Матчи последнего тура