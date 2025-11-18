Банального спасибо недостаточно. Ребров обратился к главным фанам сборной

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на своей странице в Instagram по итогам последнего матча команды в 2025 году написал обращение к Вооруженным силам Украины.

«Это тот случай, когда одного банального «Спасибо» недостаточно. Но именно это спасибо имеет сильнейшее содержание, эмоции и уважение. Потому что это спасибо – нашим ВСУ. Это спасибо всем людям, которые сейчас защищают наше государство в целом и каждого из нас в частности. Это люди, на которых держится все. Люди, благодаря которым мы можем играть и побеждать. Благодаря которым мы можем жить.

Я всегда помню благодаря кому мы есть. Всегда говорю об этом перед командой. Мы всегда с радостью встречаем вас на наших матчах. Рады видеть на тренировках. Рады, когда можем принести Вам хоть мгновение радости. Надеюсь, Сборная смогла вас порадовать в воскресный вечер.

Спасибо. Мы играем за Вас», – написал Ребров.