Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший игрок Зари: «Не хотелось бы попасть на эту сборную. Они сильные»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 23:50 | Обновлено 18 ноября 2025, 23:53
Бывший игрок Зари: «Не хотелось бы попасть на эту сборную. Они сильные»

Максим Белый рассказал о потенциальных соперниках в плей-офф

Бывший игрок Зари: «Не хотелось бы попасть на эту сборную. Они сильные»
Бывший игрок луганской «Зари» Максим Белый проанализировал потенциальных соперников сборной Украины в плей-офф чемпионата мира 2026.

«Мы со всеми этими сборными, если брать нашу недавнюю историю, уже играли. Перед некоторыми командами у нас есть долг, некоторых, наоборот, мы обыграли: и Северную Македонию, и шведов в одной восьмой. Поэтому плюс-минус мы уже знакомы со всеми соперниками.

Единственное, что все же не хотелось бы – попасть на Швецию. Почему команда провалила кампанию? Потому что идет смена поколений, пришёл новый тренер. Но если посмотреть на их состав – там футболисты высокого уровня, тот же Исак. Это очень сильная сборная по подбору кадров. Возможно, сейчас у них идет перестройка, но индивидуально там много классных игроков.

А все остальные сборные, я считаю, нам по силам. Что-то похожее на Исландию по стилю. Особенно Северная Ирландия и Северная Македония. Румыния, возможно, играет немного другой футбол, но в целом, наверное, хотелось бы именно Румынию. Долги надо возвращать», – сказал Белый.

Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
