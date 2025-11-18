Экс-игрок Аль-Насра: «Играть с Роналду? Это были невероятные два года»

Полузащитник «Фенербахче» Талиска, который ранее играл за «Аль-Наср», рассказал о совместной игре с Криштиану Роналду:

«Это были невероятные два года. Когда он пришел, я уже провел там два года. Я провел в клубе четыре года, невероятная история. Играть с ним было сюрреалистично, это была мечта для меня. Для меня он лучший в истории.

Мы тренировались вместе и делали невероятные вещи. Работа с ним для меня как спортсмена и как человека означала максимизацию потенциала спортсмена, повышение его профессионализма, больше заботы о себе. Это было невероятно».