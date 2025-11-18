Источник: Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом Доме, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Встреча должна состояться 18 ноября 2025 года, когда с официальным визитом в Белый Дом приедет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее тренер сборной Португалии высказался об удалении Криштиану Роналду.