Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
18 ноября 2025, 14:33 |
0

Источник: Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду

Президент США ждет визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом Доме, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Встреча должна состояться 18 ноября 2025 года, когда с официальным визитом в Белый Дом приедет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее тренер сборной Португалии высказался об удалении Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду Дональд Трамп Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
