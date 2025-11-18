Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 ноября 2025, 16:34 | Обновлено 18 ноября 2025, 16:58
4

Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины

СМИ отметило проблемы украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Популярный испанский ресурс Marca выпустил материал про украинского вратаря Реала Андрея Лунина, которого назвали «забытым героем».

Журналисты отмечают, что Андрей периодически выходил на передний план в борьбе с Тибо Куртуа, а вершиной стали матчи Лиги чемпионов против Манчестер Сити в 2024 году, однако после этого Лунин не может выиграть конкуренцию с бельгийцем.

Указано, что Лунин не только не провел ни одной минуты в нынешнем сезоне при новом наставнике Хаби Алонсо, но и потерял место в заявке сборной Украины.

Правда, СМИ не отметили, что украинец, судя по всему, сам отказывается приезжать в национальную команду без гарантий игровой практики.

Лунин не так давно продлил контракт с Реалом до 2030 года.

Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу Ла Лига
Источник: Marca
Kh75
якась дивна поведінка. якщо хоче бути №1 в збірній, то це говорить про присутність амбіцій. але якщо згоден роками сидіти на лавці у Реалі - це говорить про відсутність амбіцій. щось десь не складається
Falko
Та де ж Лунін забутий, якщо на Sport.ua про нього виходить по 365 статей у невисокосний рік. 
DODO777
Нахрена він продовжив контракт до 2030 року???
