Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
СМИ отметило проблемы украинца
Популярный испанский ресурс Marca выпустил материал про украинского вратаря Реала Андрея Лунина, которого назвали «забытым героем».
Журналисты отмечают, что Андрей периодически выходил на передний план в борьбе с Тибо Куртуа, а вершиной стали матчи Лиги чемпионов против Манчестер Сити в 2024 году, однако после этого Лунин не может выиграть конкуренцию с бельгийцем.
Указано, что Лунин не только не провел ни одной минуты в нынешнем сезоне при новом наставнике Хаби Алонсо, но и потерял место в заявке сборной Украины.
Правда, СМИ не отметили, что украинец, судя по всему, сам отказывается приезжать в национальную команду без гарантий игровой практики.
Лунин не так давно продлил контракт с Реалом до 2030 года.
