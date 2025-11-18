Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины

Популярный испанский ресурс Marca выпустил материал про украинского вратаря Реала Андрея Лунина, которого назвали «забытым героем».

Журналисты отмечают, что Андрей периодически выходил на передний план в борьбе с Тибо Куртуа, а вершиной стали матчи Лиги чемпионов против Манчестер Сити в 2024 году, однако после этого Лунин не может выиграть конкуренцию с бельгийцем.

Указано, что Лунин не только не провел ни одной минуты в нынешнем сезоне при новом наставнике Хаби Алонсо, но и потерял место в заявке сборной Украины.

Правда, СМИ не отметили, что украинец, судя по всему, сам отказывается приезжать в национальную команду без гарантий игровой практики.

Лунин не так давно продлил контракт с Реалом до 2030 года.