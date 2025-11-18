Эксперт: «У него поразительная эффективность в сборной. И нет контракта»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко отметил эффективность в сборной Украины вингера Полесья Алексея Гуцуляка

«У Гуцуляка гол и результативная передача за 13 минут матча с Исландией. Поразительная эффективность. У Алексея за 9 матчей в сборной в 2025 году 5 голов и 3 ассиста. В Полесье у него нет такой эффективности».

«Интересно, что у него нет контракта на новый сезон, и это может привлечь внимание к Гуцуляку», – сказал Вацко.

В нынешнем сезоне житомирской команды Гуцуляк забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах.